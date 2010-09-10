Сообщение klonik » Сегодня, 13:09

Здравствуйте, я хочу заняться каким-нибудь творчеством. Но не знаю, какой у меня скрытый талант. То ли вышиванием заняться, а может быть научиться вязать? Что вы мне можете сказать по этому поводу? Что мне посоветуете?