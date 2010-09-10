Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, я хочу заняться каким-нибудь творчеством. Но не знаю, какой у меня скрытый талант. То ли вышиванием заняться, а может быть научиться вязать? Что вы мне можете сказать по этому поводу? Что мне посоветуете?
Re: Подскажите
Добрый день, а не хотите вы заняться рисованием? Никогда не пробовали? Вот у меня появилось свободное время, и я решила посетить мастер-класс. Думала, что схожу один раз и все, мне не понравиться. А оказалось, что у этого занятия очень много преимуществ https://progorod43.ru/Master-klassy-po-risovaniyu . Даже сами учителя говорят, что очень много людей приходят со скрытыми талантами. Что они никогда не рисовали, а после мастер-классов пишут целые картины. Вот так вот бывает…
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