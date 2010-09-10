Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1824
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:09

Здравствуйте, я хочу заняться каким-нибудь творчеством. Но не знаю, какой у меня скрытый талант. То ли вышиванием заняться, а может быть научиться вязать? Что вы мне можете сказать по этому поводу? Что мне посоветуете?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1826
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:10

Добрый день, а не хотите вы заняться рисованием? Никогда не пробовали? Вот у меня появилось свободное время, и я решила посетить мастер-класс. Думала, что схожу один раз и все, мне не понравиться. А оказалось, что у этого занятия очень много преимуществ https://progorod43.ru/Master-klassy-po-risovaniyu . Даже сами учителя говорят, что очень много людей приходят со скрытыми талантами. Что они никогда не рисовали, а после мастер-классов пишут целые картины. Вот так вот бывает…
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя