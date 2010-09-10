Рисование

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1826
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Рисование

Сообщение zevc » Сегодня, 13:19

Здравствуйте, скажите, а какие есть способы самовыражения, самопознания и саморазвития? Подскажите, как можно раскрыть свою творческую жилку? Я знаю, что очень творческий человек я, но вот все время как-то не до творчества.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1824
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Рисование

Сообщение klonik » Сегодня, 13:19

Добрый день, как я вас понимаю. Все время дом, семья, работа, а на свое развитие совсем не остается времени. Но меня вот недавно, подруга пригласила на мастер-класс по рисованию https://www.km.ru/stil/910973-polza-mas ... risovaniyu и я не стала отказывать. Знаете, я сходила и очень мне понравилось. На душе стало как-то спокойнее что ли, вот скоро еще пойду. Прям с нетерпением жду занятий. Может быть и вам тоже стоит попробовать посетить мастер-классы по рисованию?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя