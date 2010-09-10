Рисование
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Рисование
Здравствуйте, скажите, а какие есть способы самовыражения, самопознания и саморазвития? Подскажите, как можно раскрыть свою творческую жилку? Я знаю, что очень творческий человек я, но вот все время как-то не до творчества.
Re: Рисование
Добрый день, как я вас понимаю. Все время дом, семья, работа, а на свое развитие совсем не остается времени. Но меня вот недавно, подруга пригласила на мастер-класс по рисованию https://www.km.ru/stil/910973-polza-mas ... risovaniyu и я не стала отказывать. Знаете, я сходила и очень мне понравилось. На душе стало как-то спокойнее что ли, вот скоро еще пойду. Прям с нетерпением жду занятий. Может быть и вам тоже стоит попробовать посетить мастер-классы по рисованию?
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