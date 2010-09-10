Сообщение zevc » Сегодня, 13:19

Здравствуйте, скажите, а какие есть способы самовыражения, самопознания и саморазвития? Подскажите, как можно раскрыть свою творческую жилку? Я знаю, что очень творческий человек я, но вот все время как-то не до творчества.