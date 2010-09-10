Казино
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Казино
Никогда не связывала отдачу через зеркало Вавада и время суток. Всегда казалось, что тебе либо везет, либо не везет, все остальное не важно. Однако так получилось, что самые успешные игры у меня происходят в двенадцатом часу ночи. Вот сколько в это время не играла, столько выигрывала, за парой исключений. Теперь думаю подойти к этому как к системе. Или стоит все списать на совпадение?
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