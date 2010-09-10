Важность регулярного ветеринарного контроля для кошек не подскажете?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1828
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Важность регулярного ветеринарного контроля для кошек не подскажете?

Сообщение zevc » Сегодня, 10:36

Важность регулярного ветеринарного контроля для кошек не подскажете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1827
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Важность регулярного ветеринарного контроля для кошек не подскажете?

Сообщение klonik » Сегодня, 10:45

Да вот - https://zdraviie.ru/novosti/nefrologiya ... -pitomtsev почитайте. Доступно все описано. думаю всем владельцам питомцев будет полезно узнать.
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