Важность регулярного ветеринарного контроля для кошек не подскажете?
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Важность регулярного ветеринарного контроля для кошек не подскажете?
Важность регулярного ветеринарного контроля для кошек не подскажете?
Re: Важность регулярного ветеринарного контроля для кошек не подскажете?
Да вот - https://zdraviie.ru/novosti/nefrologiya ... -pitomtsev почитайте. Доступно все описано. думаю всем владельцам питомцев будет полезно узнать.
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