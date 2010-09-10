Как правильно выбрать земельный участок в Екатеринбурге?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1827
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как правильно выбрать земельный участок в Екатеринбурге?

Сообщение klonik » Сегодня, 11:22

Как правильно выбрать земельный участок в Екатеринбурге?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1828
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Как правильно выбрать земельный участок в Екатеринбурге?

Сообщение zevc » Сегодня, 11:25

Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://industrial-wood.ru/novosti/5309 ... burge.html В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны) Сейчас массу материалов можно найти просто погуглив, так что вы бы могли и не задавать тут этот вопрос. Но раз уж сделали это, то грех вам не помочь)
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