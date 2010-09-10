Хочу фантастику посмотреть
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Хочу фантастику посмотреть
Всем привет! Слушайте, хочу какую-нибудь хорошую фантастику посмотреть. Подкиньте идею интересного фильма, а? Не обязательно нового - я и из старого много не видел
Re: Хочу фантастику посмотреть
Видели Пассажиров? Это весьма легкий, но при этом интересный фильм, где события полностью на космическом корабле происходят. Есть и трогательные моменты и драматичные и зрелищности хватает
Re: Хочу фантастику посмотреть
А Дюну вы смотрели? Мне первый фильм не особо понравился - только из-за мужа в кино пошла - он фанат этой книги. А вот вторая часть прямо шикарная вышла! Там и сюжет динамичный и съемки красивые. А какой там главный злодей - аж до мурашек! Реально жуткий! Вот здесь можно смотреть эти фильмы: https://vk.com/kinobro И первый и второй там есть
Re: Хочу фантастику посмотреть
Облачный атлас посмотрите. Там очень интересно переплетаются сюжетные линии нескольких историй - от 19 века до далекого будущего на земле. Сюжет интереснейший и так динамично все происходит! В общем, рекомендую!
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