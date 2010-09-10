Хочу фантастику посмотреть

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Хочу фантастику посмотреть

Сообщение Venik » Сегодня, 20:40

Всем привет! Слушайте, хочу какую-нибудь хорошую фантастику посмотреть. Подкиньте идею интересного фильма, а? Не обязательно нового - я и из старого много не видел
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Хочу фантастику посмотреть

Сообщение JuniorX » Сегодня, 20:53

Видели Пассажиров? Это весьма легкий, но при этом интересный фильм, где события полностью на космическом корабле происходят. Есть и трогательные моменты и драматичные и зрелищности хватает
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Хочу фантастику посмотреть

Сообщение Holly » Сегодня, 21:14

А Дюну вы смотрели? Мне первый фильм не особо понравился - только из-за мужа в кино пошла - он фанат этой книги. А вот вторая часть прямо шикарная вышла! Там и сюжет динамичный и съемки красивые. А какой там главный злодей - аж до мурашек! Реально жуткий! Вот здесь можно смотреть эти фильмы: https://vk.com/kinobro И первый и второй там есть
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Хочу фантастику посмотреть

Сообщение Lionel » Сегодня, 21:27

Облачный атлас посмотрите. Там очень интересно переплетаются сюжетные линии нескольких историй - от 19 века до далекого будущего на земле. Сюжет интереснейший и так динамично все происходит! В общем, рекомендую!
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