Полупроводники
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Полупроводники
На что больше всего повлияли зарубежные санкции в России? Слышала, что есть проблемы с электроникой у нас в стране. Это действительно так? И как мы будем справляться с этой неприятностью. Ведь без электроники не обходится ни одна промышленность.
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