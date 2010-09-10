Сообщение zevc » Сегодня, 11:36

На что больше всего повлияли зарубежные санкции в России? Слышала, что есть проблемы с электроникой у нас в стране. Это действительно так? И как мы будем справляться с этой неприятностью. Ведь без электроники не обходится ни одна промышленность.