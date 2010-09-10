Полупроводники
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Полупроводники
На что больше всего повлияли зарубежные санкции в России? Слышала, что есть проблемы с электроникой у нас в стране. Это действительно так? И как мы будем справляться с этой неприятностью. Ведь без электроники не обходится ни одна промышленность.
Re: Полупроводники
Конечно, в электронной полупроводниковой продукции в России есть сложности. Это и не скрывают, потому что двойные санкции ударили по этой сфере. Вообще, если вам интересна эта тема, то я рекомендую вам прочитать вот эту статью https://kartybanka.ru/realnyj-sektor/ro ... uverenitet . Но наше правительство всеми силами хочет поддержать электронную промышленность. Поэтому уже как несколько лет на это выделяет не маленькие деньги. С каждым годом финансирование только увеличивается. Потому что в планах у правительства заменить импорт на 70%. Будем надеяться, что так и произойдёт. Ведь электронная промышленность, в особенности полупроводниковая продукция очень важна для нашей страны.
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