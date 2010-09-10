Частные дома в современном стиле

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1830
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Частные дома в современном стиле

Сообщение zevc » Сегодня, 14:30

Частные дома в современном стиле хочу посмотреть и почитать про них. Что порекомендуете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1829
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Частные дома в современном стиле

Сообщение klonik » Сегодня, 14:39

Хороший у вас доход видимо, раз в такое время интересуетесь подобным... Вот https://smmacc.ru/chastnye-doma-v-sovre ... nosti.html почитайте. Лично мы планировали ремонт, да не срослось... Все дорожает из-за того беспредела, который твориться вокруг...
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