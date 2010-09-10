Как культурно провести время?
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Как культурно провести время?
Всем привет. А поделитесь, пожалуйста, как вы культурно проводите время, как развлекаетесь? А то надоело сидеть вечерами у телевизора - хочется как-то более насыщенно время проводить
Re: Как культурно провести время?
Мы с женой на Квизы ходим. Это такие барные викторины, которые по своей сути похожи на игру Что-Где-Когда. Играют несколько команд и кто дал больше правильных ответом - победил. Очень интересный досуг
Re: Как культурно провести время?
Я в кино люблю ходить. Ведь как ни крути, а в кинотеатре фильм по другому смотрится, чем дома на диване. Ну еще на концерты иногда хожу - но редко очень. Как-то не дружу я с современной музыкой
Re: Как культурно провести время?
Я тоже современный шоу-бизнес не признаю и не слушаю. Но это не значит, что непременно нужно отказывать себе в удовольствии послушать живую музыку. Вы же можете, например, на симфонический концерт исходить и классику там послушать: http://neoclassica.ru/ Мне, кстати, очень современная классическая музыка нравится. Она очень красивая и не такая скучная, как, например, произведения композиторов 18-19 веков
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