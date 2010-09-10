Сообщение JuniorX » 44 минуты назад

Я в кино люблю ходить. Ведь как ни крути, а в кинотеатре фильм по другому смотрится, чем дома на диване. Ну еще на концерты иногда хожу - но редко очень. Как-то не дружу я с современной музыкой