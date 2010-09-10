Как культурно провести время?

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Как культурно провести время?

Сообщение Lionel » Сегодня, 15:36

Всем привет. А поделитесь, пожалуйста, как вы культурно проводите время, как развлекаетесь? А то надоело сидеть вечерами у телевизора - хочется как-то более насыщенно время проводить
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Как культурно провести время?

Сообщение Venik » Сегодня, 15:39

Мы с женой на Квизы ходим. Это такие барные викторины, которые по своей сути похожи на игру Что-Где-Когда. Играют несколько команд и кто дал больше правильных ответом - победил. Очень интересный досуг
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Как культурно провести время?

Сообщение JuniorX » Сегодня, 15:52

Я в кино люблю ходить. Ведь как ни крути, а в кинотеатре фильм по другому смотрится, чем дома на диване. Ну еще на концерты иногда хожу - но редко очень. Как-то не дружу я с современной музыкой
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Как культурно провести время?

Сообщение Holly » Сегодня, 16:28

Я тоже современный шоу-бизнес не признаю и не слушаю. Но это не значит, что непременно нужно отказывать себе в удовольствии послушать живую музыку. Вы же можете, например, на симфонический концерт исходить и классику там послушать: http://neoclassica.ru/ Мне, кстати, очень современная классическая музыка нравится. Она очень красивая и не такая скучная, как, например, произведения композиторов 18-19 веков
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