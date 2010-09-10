Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:54

Девчонки, привет! Кто из вас на правильное питание? Как вы питаетесь, вы сами себе готовите или вы заказываете еду на дом? Просто я недавно переехала в Москву жить и тут на каждом углу есть доставки питания. Даже встречались мне правильное питание. А я слежу за своим питанием, поэтому мне эта тема очень интересна.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1834
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:22

Привет, если честно, то я готовить себе вообще не успевая живя в том мегаполисе как Москва. Я обычно стараюсь ездить на метро. Но моя работа такая, что не всегда могу находиться рядом с метро. Поэтому приходиться торчать в пробках, пока постоишь уже вечер и уставшей не хочется готовить. Хорошо, что есть питание в Москве правильное, которое можно заказать на дом. На самом деле очень удобно, чтобы не тратить свое время и не съесть лишнего. Если ты следишь за питанием и своим здоровьем, то доставка отличным вариантом будет. Самое главное тут уж правильно определиться с компанией. Думаю, несложно будет.
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