Сообщение klonik » Сегодня, 15:54

Девчонки, привет! Кто из вас на правильное питание? Как вы питаетесь, вы сами себе готовите или вы заказываете еду на дом? Просто я недавно переехала в Москву жить и тут на каждом углу есть доставки питания. Даже встречались мне правильное питание. А я слежу за своим питанием, поэтому мне эта тема очень интересна.