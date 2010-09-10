Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Девчонки, привет! Кто из вас на правильное питание? Как вы питаетесь, вы сами себе готовите или вы заказываете еду на дом? Просто я недавно переехала в Москву жить и тут на каждом углу есть доставки питания. Даже встречались мне правильное питание. А я слежу за своим питанием, поэтому мне эта тема очень интересна.
Re: Подскажите
Привет, если честно, то я готовить себе вообще не успевая живя в том мегаполисе как Москва. Я обычно стараюсь ездить на метро. Но моя работа такая, что не всегда могу находиться рядом с метро. Поэтому приходиться торчать в пробках, пока постоишь уже вечер и уставшей не хочется готовить. Хорошо, что есть питание в Москве правильное, которое можно заказать на дом. На самом деле очень удобно, чтобы не тратить свое время и не съесть лишнего. Если ты следишь за питанием и своим здоровьем, то доставка отличным вариантом будет. Самое главное тут уж правильно определиться с компанией. Думаю, несложно будет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя