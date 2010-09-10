Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:38

Здравствуйте. У меня совсем старый уже диван и он очень не удобный в использовании. Я не сплю на нем обычно, но сижу и отдыхаю перед телевизором. Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться на счет новых диванов, чтобы приобрести.
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