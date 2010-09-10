Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 17:38

Здравствуйте. У меня совсем старый уже диван и он очень не удобный в использовании. Я не сплю на нем обычно, но сижу и отдыхаю перед телевизором. Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться на счет новых диванов, чтобы приобрести.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1836
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:50

Здравствуйте. Самый крутой сайт интернет магазин мебели , я здесь заказывала себе новый большой диван. Компания MOON эксперты в области сна и отдыха. Я заказывала себе угловой диван под цвет обоев в зале. Заказывала диван от 47 000 рублей, что для него не очень дорого было отдавать, потому что качество у него на высоте и деньги не жалко. Расцветок дивана было несколько и я заказала синий диван, так как обои у меня голубые в зале. По доставке могу сказать, что сама доставка осуществляется каждый день с 9.00 утра до 22.00 вечера. Рекомендую вам данный сайт.
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