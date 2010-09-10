Сообщение klonik » Вчера, 17:38

Здравствуйте. У меня совсем старый уже диван и он очень не удобный в использовании. Я не сплю на нем обычно, но сижу и отдыхаю перед телевизором. Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться на счет новых диванов, чтобы приобрести.