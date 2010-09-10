Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Есть у кого на складе дизельный погрузчик, расскажите про плюсы/минусы. Сейчас есть отличная возможность взять по скидке два новых на замену электрическим, которые требуют замены батареи. Непонятно, что по итогу будет выгодней, опыта с дизелем нет никакого.
Re: Подскажите
Автор, с чем работаете? Дизельные погрузчики подходят не под все товары. Например, такие погрузчики не стоит использовать там, где идет работа с продуктами. Тут только электрические, как того требует санитарные нормы. В целом, дизельный погрузчик вещь крутая, надежная и не требовательная в уходе. Ездит даже по плохой поверхности, за что мне особенно нравится.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя