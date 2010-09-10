Сообщение klonik » Сегодня, 18:04

Есть у кого на складе дизельный погрузчик, расскажите про плюсы/минусы. Сейчас есть отличная возможность взять по скидке два новых на замену электрическим, которые требуют замены батареи. Непонятно, что по итогу будет выгодней, опыта с дизелем нет никакого.