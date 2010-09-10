Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:04

Есть у кого на складе дизельный погрузчик, расскажите про плюсы/минусы. Сейчас есть отличная возможность взять по скидке два новых на замену электрическим, которые требуют замены батареи. Непонятно, что по итогу будет выгодней, опыта с дизелем нет никакого.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1834
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 58 минут назад

Автор, с чем работаете? Дизельные погрузчики подходят не под все товары. Например, такие погрузчики не стоит использовать там, где идет работа с продуктами. Тут только электрические, как того требует санитарные нормы. В целом, дизельный погрузчик вещь крутая, надежная и не требовательная в уходе. Ездит даже по плохой поверхности, за что мне особенно нравится.
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