Салон красоты

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Салон красоты

Сообщение klonik » Сегодня, 18:10

Всегда обходила стороной аппаратную косметологию, старалась использовать более щадящие методы по уходу за лицом. Увы, после тридцати пяти это уже не так помогает, кожа потускнела, появились мелкие морщины. Нужно решаться на что-то более серьезное. На что?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1834
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Салон красоты

Сообщение zevc » 47 минут назад

Не так давно открывала для себя микроигольчатый лифтинг, теперь всем могу его рекомендовать. Отличная процедура, эффективность максимальная – там сразу несколько технологий сочетается, травматизация минимальная. Достаточно делать раз в полгода, результат потрясающий. Эффект через три дня появляется, лично у меня сразу минус десять лет. Если не знаете с чего начать, то начните с этой процедуры.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя