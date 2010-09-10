Салон красоты
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Салон красоты
Всегда обходила стороной аппаратную косметологию, старалась использовать более щадящие методы по уходу за лицом. Увы, после тридцати пяти это уже не так помогает, кожа потускнела, появились мелкие морщины. Нужно решаться на что-то более серьезное. На что?
Re: Салон красоты
Не так давно открывала для себя микроигольчатый лифтинг, теперь всем могу его рекомендовать. Отличная процедура, эффективность максимальная – там сразу несколько технологий сочетается, травматизация минимальная. Достаточно делать раз в полгода, результат потрясающий. Эффект через три дня появляется, лично у меня сразу минус десять лет. Если не знаете с чего начать, то начните с этой процедуры.
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