Сообщение klonik » Сегодня, 18:10

Всегда обходила стороной аппаратную косметологию, старалась использовать более щадящие методы по уходу за лицом. Увы, после тридцати пяти это уже не так помогает, кожа потускнела, появились мелкие морщины. Нужно решаться на что-то более серьезное. На что?