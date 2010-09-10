Страховка
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Страховка
У кого есть реальные примеры того, что киберстрахование в нашей стране работает? Если смотреть на европейский опыт, то там это нормальная практика, полисы есть у всех. А у нас что? Предложения есть, вот только вообще непонятно, что и от чего будет защищать.
Re: Страховка
У нас, к сожалению, сфера еще не развита. Есть несколько компаний – эта https://souzsk.ru/cyber , например, которые могут предложить полис под ваши задачи, но в основном большинстве от полиса никакой пользы. От чего защищает? От того, чего вам надо – страховщики предлагают разные программы, нужно смотреть. У нас, например, есть защита от разглашения персональных данных. Пока разглашения не было, про выплаты ничего сказать не могу.
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