Страховка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Страховка

Сообщение klonik » Сегодня, 18:16

У кого есть реальные примеры того, что киберстрахование в нашей стране работает? Если смотреть на европейский опыт, то там это нормальная практика, полисы есть у всех. А у нас что? Предложения есть, вот только вообще непонятно, что и от чего будет защищать.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1834
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Страховка

Сообщение zevc » 53 минуты назад

У нас, к сожалению, сфера еще не развита. Есть несколько компаний – эта https://souzsk.ru/cyber , например, которые могут предложить полис под ваши задачи, но в основном большинстве от полиса никакой пользы. От чего защищает? От того, чего вам надо – страховщики предлагают разные программы, нужно смотреть. У нас, например, есть защита от разглашения персональных данных. Пока разглашения не было, про выплаты ничего сказать не могу.
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