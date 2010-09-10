Сообщение klonik » Сегодня, 18:16

У кого есть реальные примеры того, что киберстрахование в нашей стране работает? Если смотреть на европейский опыт, то там это нормальная практика, полисы есть у всех. А у нас что? Предложения есть, вот только вообще непонятно, что и от чего будет защищать.