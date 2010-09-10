Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:25

Привет. Не особо я люблю золото и поэтому хочу сдать свои часы. Подскажите пожалуйста, смогу ли я сдать это изделие.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1836
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:57

Привет. Могу подсказать сайт, где скупка золота осуществляется и даже по высокой цене. Часы можно сдать и специалисты оценивают максимально высоко грамм драгоценного металла любой пробы в часах. На стоимость продажи часов влияет бренд и еще популярность самой модели. На сайте можете получить консультацию и также можете рассчитать сколько получите за продажу изделия. Выбираете пробу и вес изделия. Ювелирные салоны SINLIGHT предлагают до 90 процентов от рыночной стоимости украшений при продаже в скупке ювелирных украшений. Магазин вообще пользуется большой популярностью. Поэтому наверное стоит обратить свое внимание на него.
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