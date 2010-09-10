Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1835 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 18:25 Привет. Не особо я люблю золото и поэтому хочу сдать свои часы. Подскажите пожалуйста, смогу ли я сдать это изделие. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1836 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 16:57 Привет. Могу подсказать сайт, где скупка золота осуществляется и даже по высокой цене. Часы можно сдать и специалисты оценивают максимально высоко грамм драгоценного металла любой пробы в часах. На стоимость продажи часов влияет бренд и еще популярность самой модели. На сайте можете получить консультацию и также можете рассчитать сколько получите за продажу изделия. Выбираете пробу и вес изделия. Ювелирные салоны SINLIGHT предлагают до 90 процентов от рыночной стоимости украшений при продаже в скупке ювелирных украшений. Магазин вообще пользуется большой популярностью. Поэтому наверное стоит обратить свое внимание на него. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»