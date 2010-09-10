Выбор монтажной пены
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Выбор монтажной пены
Здравствуйте. Не знаю какую монтажную пену купить для гидроизоляции - там обычная или как-то особенная нужна? И еще вопрос - насколько вообще хорош этот материал и удобно ли с ним работать?
Re: Выбор монтажной пены
А разве монтажная пена используется в этих целях? Она же влагу наоборот накапливает, а потом и разрушаться начинает из-за этого. Разве нет?
Re: Выбор монтажной пены
Так ведь все зависит от того, какая именно у вас пена. Если обычная, то да - там пузырьки лопаются и влага попадает внутрь. Именно поэтому такую пену не стоит использовать в местах с повышенной влажностью. Но есть влагостойкая монтажная пена - там пузырьки остаются целыми и получается надежная гидроизоляция. Такую пену вот здесь купить можно: https://htc-admix.ru/shop/pena
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