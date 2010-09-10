Выбор монтажной пены

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Выбор монтажной пены

Сообщение Lionel » Вчера, 22:32

Здравствуйте. Не знаю какую монтажную пену купить для гидроизоляции - там обычная или как-то особенная нужна? И еще вопрос - насколько вообще хорош этот материал и удобно ли с ним работать?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Выбор монтажной пены

Сообщение Venik » Вчера, 22:46

А разве монтажная пена используется в этих целях? Она же влагу наоборот накапливает, а потом и разрушаться начинает из-за этого. Разве нет?
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Выбор монтажной пены

Сообщение JuniorX » Вчера, 22:58

Так ведь все зависит от того, какая именно у вас пена. Если обычная, то да - там пузырьки лопаются и влага попадает внутрь. Именно поэтому такую пену не стоит использовать в местах с повышенной влажностью. Но есть влагостойкая монтажная пена - там пузырьки остаются целыми и получается надежная гидроизоляция. Такую пену вот здесь купить можно: https://htc-admix.ru/shop/pena
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