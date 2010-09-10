Избежать проблемы с зубами

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Избежать проблемы с зубами

Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:21

Есть большое желание избежать проблем с зубами. Ухаживаю за ними регулярно и на мой взгляд очень качественно. Но, чтобы убедиться в их здоровье хочу пройти диагностику в классном специализированном центре. Есть ли у нас в стране клиники такого уровня?
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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Избежать проблемы с зубами

Сообщение Companion » Сегодня, 08:35

Требования у Вас к вашим зубам высокое, как и к врачам. Ну может оно и верно. Вам нужен стоматологический центр Дентика, где проводят диагностику зубов. Только заранее узнайте точное время приёма, так как в эту клинику едут пациенты со всей страны и услуги её очень востребованы.
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