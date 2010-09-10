Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:21

Есть большое желание избежать проблем с зубами. Ухаживаю за ними регулярно и на мой взгляд очень качественно. Но, чтобы убедиться в их здоровье хочу пройти диагностику в классном специализированном центре. Есть ли у нас в стране клиники такого уровня?