Избежать проблемы с зубами
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Избежать проблемы с зубами
Есть большое желание избежать проблем с зубами. Ухаживаю за ними регулярно и на мой взгляд очень качественно. Но, чтобы убедиться в их здоровье хочу пройти диагностику в классном специализированном центре. Есть ли у нас в стране клиники такого уровня?
Re: Избежать проблемы с зубами
Требования у Вас к вашим зубам высокое, как и к врачам. Ну может оно и верно. Вам нужен стоматологический центр Дентика, где проводят диагностику зубов. Только заранее узнайте точное время приёма, так как в эту клинику едут пациенты со всей страны и услуги её очень востребованы.
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