Тендеры на строительство
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Тендеры на строительство
Стоит ли пытаться принять участие в тендере, если нет никаких связей? Дано – обычная строительная компания, штат восемь человек, есть узкие специалисты. Хотелось бы зайти на более-менее крупный объект, чтобы не браться за разовые работы.
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