Сообщение zevc » 27 минут назад

Стоит ли пытаться принять участие в тендере, если нет никаких связей? Дано – обычная строительная компания, штат восемь человек, есть узкие специалисты. Хотелось бы зайти на более-менее крупный объект, чтобы не браться за разовые работы.