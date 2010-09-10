Тендеры на строительство
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Тендеры на строительство
Стоит ли пытаться принять участие в тендере, если нет никаких связей? Дано – обычная строительная компания, штат восемь человек, есть узкие специалисты. Хотелось бы зайти на более-менее крупный объект, чтобы не браться за разовые работы.
Re: Тендеры на строительство
Попробовать можно, только без сопровождения вам не обойтись. Сейчас тендеры на строительство честно раздают, потому что усилен контроль за всеми этими моментами. Но при этом очень ужесточились требования к документации, часто отказ приходит из-за каких-то ошибок, опечаток, пропущенных сроков. При сопровождении такого нет, там строго следят за документами.
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