Сообщение zevc » Вчера, 19:23

Стоит ли пытаться принять участие в тендере, если нет никаких связей? Дано – обычная строительная компания, штат восемь человек, есть узкие специалисты. Хотелось бы зайти на более-менее крупный объект, чтобы не браться за разовые работы.