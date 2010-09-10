Тендеры на строительство

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1837
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Тендеры на строительство

Сообщение zevc » Вчера, 19:23

Стоит ли пытаться принять участие в тендере, если нет никаких связей? Дано – обычная строительная компания, штат восемь человек, есть узкие специалисты. Хотелось бы зайти на более-менее крупный объект, чтобы не браться за разовые работы.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1836
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Тендеры на строительство

Сообщение klonik » Вчера, 22:51

Попробовать можно, только без сопровождения вам не обойтись. Сейчас тендеры на строительство честно раздают, потому что усилен контроль за всеми этими моментами. Но при этом очень ужесточились требования к документации, часто отказ приходит из-за каких-то ошибок, опечаток, пропущенных сроков. При сопровождении такого нет, там строго следят за документами.
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