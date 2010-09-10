Недорого купить воск для мебели в СПб
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Недорого купить воск для мебели в СПб
Реставрацией мебели кто-нибудь из форумчан увлекается? Где вы обычно покупаете твердый воск и какой именно? Производитель, модель? Я хочу привести родительский шкаф в божеский вид. Шкаф довольно старенький, сделан из очень хорошего дерева, но время берёт своё. Купить воск для мебели в СПб тут https://rukonig.ru/sankt-peterburg/voski можно? Хотел бы послушать ваши отзывы о бренде Konig.
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