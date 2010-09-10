Заготовки из фанеры, магазины

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Заготовки из фанеры, магазины

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:06

В каких интернет-магазинах вы заказываете товары для рукоделия? Мне конкретно нужны фанерные заготовки для выпиливания лобзиком. Хочу купить сыну. Начал увлекаться после введения уроков труда в школе. Фанерные заготовки от Пебаро такие https://nemolotok.ru/zagotovki-iz-fanery кто-то из вас заказывал? Качество норм? По магазину этому отзывы есть?
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