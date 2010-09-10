Можно ли вылечить рак?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Можно ли вылечить рак?
Здравствуйте. Хотела бы поговорить о медицине. Подскажите, реально ли в наше время вообще вылечить рак? А то у родственника эта болезнь обнаружилась. Вообще не знаем что и думать
Re: Можно ли вылечить рак?
Да, сочувствую, конечно. Это очень тяжелый диагноз, но не отчаивайтесь - всякое бывает. Порой случается такое, что рак удается вылечить буквально на последней стадии, так что шанс есть!
Re: Можно ли вылечить рак?
Шанс то есть, конечно, но все дело в том, что чем раньше диагноз поставили, тем больше шансов на то, что получится добиться ремиссии. Хотя, конечно, все индивидуально и давать какие-то прогнозы и назначать лечение может только врач. Просто нам с ним все досконально обсудить и про все способы лечения поговорить. Вот слышали, например, про цитокиногенетическую терапию: https://oncocareclinic.ru/aboutthetreatment ? Она, говорят, хорошо помогает
Re: Можно ли вылечить рак?
Вы, главное, не отчаивайтесь. Сейчас медицина очень сильно продвинулась - все практически могут вылечить! Не говорю, что гарантия сто процентов, но шансы очень хорошие
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя