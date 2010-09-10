Можно ли вылечить рак?

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Можно ли вылечить рак?

Сообщение Holly » Вчера, 23:22

Здравствуйте. Хотела бы поговорить о медицине. Подскажите, реально ли в наше время вообще вылечить рак? А то у родственника эта болезнь обнаружилась. Вообще не знаем что и думать
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Можно ли вылечить рак?

Сообщение Lionel » 59 минут назад

Да, сочувствую, конечно. Это очень тяжелый диагноз, но не отчаивайтесь - всякое бывает. Порой случается такое, что рак удается вылечить буквально на последней стадии, так что шанс есть!
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Можно ли вылечить рак?

Сообщение Venik » 26 минут назад

Шанс то есть, конечно, но все дело в том, что чем раньше диагноз поставили, тем больше шансов на то, что получится добиться ремиссии. Хотя, конечно, все индивидуально и давать какие-то прогнозы и назначать лечение может только врач. Просто нам с ним все досконально обсудить и про все способы лечения поговорить. Вот слышали, например, про цитокиногенетическую терапию: https://oncocareclinic.ru/aboutthetreatment ? Она, говорят, хорошо помогает
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Можно ли вылечить рак?

Сообщение JuniorX » 7 минут назад

Вы, главное, не отчаивайтесь. Сейчас медицина очень сильно продвинулась - все практически могут вылечить! Не говорю, что гарантия сто процентов, но шансы очень хорошие
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