Затраты при плазменной резки

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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Затраты при плазменной резки

Сообщение дядя Коля » 23 минуты назад

На нашем предприятии широко применятся плазменная резка. Сейчас заказов стало больше, а значит и расход аргона тоже увеличился. Что можно придумать для уменьшения таких текущих расходов?
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