Затраты при плазменной резки

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Затраты при плазменной резки

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:02

На нашем предприятии широко применятся плазменная резка. Сейчас заказов стало больше, а значит и расход аргона тоже увеличился. Что можно придумать для уменьшения таких текущих расходов?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Затраты при плазменной резки

Сообщение Володя9 » Сегодня, 08:28

Газ аргон стоит не дёшево, даже если его закупать оптом. При резке различных сортов металла в зависимости от его толщены расход аргона значительный. Вашу озабоченность по поиску вариантов удешевления расходников (а аргон это и есть расходник) я понимаю. Для решения такой проблемы советую обратиться в компанию КРИОБАК https://cryobak.ru/. Там можно заказать криогенное оборудование. Для Вас оно будет полезно, так как с его помощью можно реально экономить газ до 65%. Эта компания оказывает все формы сервисного обслуживания своего оборудования, что позволяет бесперебойно выдерживать технологический процесс на производстве.
5006
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость