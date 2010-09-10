Затраты при плазменной резки
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Затраты при плазменной резки
На нашем предприятии широко применятся плазменная резка. Сейчас заказов стало больше, а значит и расход аргона тоже увеличился. Что можно придумать для уменьшения таких текущих расходов?
Re: Затраты при плазменной резки
Газ аргон стоит не дёшево, даже если его закупать оптом. При резке различных сортов металла в зависимости от его толщены расход аргона значительный. Вашу озабоченность по поиску вариантов удешевления расходников (а аргон это и есть расходник) я понимаю. Для решения такой проблемы советую обратиться в компанию КРИОБАК https://cryobak.ru/. Там можно заказать криогенное оборудование. Для Вас оно будет полезно, так как с его помощью можно реально экономить газ до 65%. Эта компания оказывает все формы сервисного обслуживания своего оборудования, что позволяет бесперебойно выдерживать технологический процесс на производстве.
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