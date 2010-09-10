Подскажите
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Подскажите
Говорят, что некоторые растительные масла очень полезны для организма. Подскажите, а где вы их покупаете? В супермаркетах, кроме как льняного, подсолнечного и оливкового я больше не встречала.
Re: Подскажите
Очень большой выбор растительных масел у mednemed. Если честно, то я вообще такого огромного выбора масла не видела нигде. Даже масло расторопши есть представляете? Вы уж точно его не найдете в обычном сетевом магазине. С уверенностью могу сказать, что качество очень хорошее. Потому что я у них заказывала разные масла, а также подарочные наборы с чаем и с медом. Не только все очень хорошо упаковано, но еще и красиво все смотрится. В общем, если вы ищете хорошего качества растительные масла, подарочные наборы я вам рекомендую именно эту компанию. Она вас порадует не только хорошего качества продукцией, но и ее красивым внешним видом.
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