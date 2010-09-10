Трубы

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1838
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Трубы

Сообщение klonik » 47 минут назад

Устанавливаем на даче забор, нужны профильные трубы. Впервые муж будет ставить сам, поэтому хочется, чтобы все было сделано по правилам и качественно. Посоветуйте, какие трубы лучше всего взять и где.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя