Сообщение klonik » 47 минут назад

Устанавливаем на даче забор, нужны профильные трубы. Впервые муж будет ставить сам, поэтому хочется, чтобы все было сделано по правилам и качественно. Посоветуйте, какие трубы лучше всего взять и где.