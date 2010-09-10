Трубы
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Трубы
Устанавливаем на даче забор, нужны профильные трубы. Впервые муж будет ставить сам, поэтому хочется, чтобы все было сделано по правилам и качественно. Посоветуйте, какие трубы лучше всего взять и где.
Re: Трубы
А какой вы забор хотите поставить? От этого зависит какие профильные трубы вам покупать. У меня забор из профнастила, поэтому мы выбирали трубы 60х60. Нам мастера, которые устанавливали забор, сказали, что для профнастила и высокого забора такие трубы самое идеальное решение. Вы посмотрите лучше тут https://steel-elektro.kz/katalog-metalloprokata/truby/ , в этом магазине огромный выбор профильных труб вы точно себе сможете подобрать оптимальный вариант. Если у вас возникнут сомнения по поводу выбора, то может проконсультироваться с менеджером на сайте. Он всегда на связи, готов предложить оптимальное решение и выгодные условия для приобретения товара в их магазине. Та что можете к этой компании обращаться.
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