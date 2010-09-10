По для торговли
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По для торговли
Здравствуйте. Я открыл свой магазин и у меня возник такой вопрос - а какую программу лучше всего купить для автоматизации его работы? Кто с каким ПО для розницы работал?
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