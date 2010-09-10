Сообщение Holly » Сегодня, 20:32

Я работала с 1С Розница. Мне очень понравилось. Я вообще люблю их программное обеспечение - очень грамотно все сделано и каждая мелочь продумана. Но на демо-версии вам все-таки опробовать стоит. Вдруг не понравится