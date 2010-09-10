Программы для торговли

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Программы для торговли

Сообщение Venik » Сегодня, 20:09

Приветствую! Недавно открыл свой магазин и задумался о том, какое программное обеспечение выбрать для автоматизации работы. Интересно узнать, с какими программами для розницы вы уже работали и какие преимущества они предоставляют.
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Программы для торговли

Сообщение JuniorX » Сегодня, 20:17

Смотря какая у вас цель. То есть нужен именно товарный учет или же все сопутствующие операции тоже планируете завести в эту программу. Вообще, если хотите, что называется, все и сразу, то вам имеет смысл купить программу 1С Розница. Можете вот здесь в демо-версии перед покупкой поработать: https://v8prof.ru/on-line/1s-roznitsa/ Это поможет понять - подходит ли такой вариант
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Программы для торговли

Сообщение Holly » Сегодня, 20:32

Я работала с 1С Розница. Мне очень понравилось. Я вообще люблю их программное обеспечение - очень грамотно все сделано и каждая мелочь продумана. Но на демо-версии вам все-таки опробовать стоит. Вдруг не понравится
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