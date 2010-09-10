Программы для торговли
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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Программы для торговли
Приветствую! Недавно открыл свой магазин и задумался о том, какое программное обеспечение выбрать для автоматизации работы. Интересно узнать, с какими программами для розницы вы уже работали и какие преимущества они предоставляют.
Re: Программы для торговли
Смотря какая у вас цель. То есть нужен именно товарный учет или же все сопутствующие операции тоже планируете завести в эту программу. Вообще, если хотите, что называется, все и сразу, то вам имеет смысл купить программу 1С Розница. Можете вот здесь в демо-версии перед покупкой поработать: https://v8prof.ru/on-line/1s-roznitsa/ Это поможет понять - подходит ли такой вариант
Re: Программы для торговли
Я работала с 1С Розница. Мне очень понравилось. Я вообще люблю их программное обеспечение - очень грамотно все сделано и каждая мелочь продумана. Но на демо-версии вам все-таки опробовать стоит. Вдруг не понравится
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