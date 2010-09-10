Автозапчасти

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1841
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автозапчасти

Сообщение klonik » Сегодня, 20:43

Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на интернет магазин по продаже запасных частей на ВАЗ. Я живу в небольшом поселке, каждый раз в город не наездишься, поэтому хочу заказать через магазин.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1840
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Автозапчасти

Сообщение zevc » 52 минуты назад

Добрый день. Я остановила свой выбор на этом интернете магазине, вот их ссылка https://33sport.ru . Не важно, где вы находитесь, они смогут отправить вам. И даже если нет ни одной транспортной компании, они направляют Почтой Россией. Большой выбор ассортимента запасных частей. Поэтому, именно этим они меня зацепили.
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