Обращение в суд
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Обращение в суд
Мне нужно подать иск в суд, сама в этом я ничего не понимаю. Слышала, что есть какая-то платформа, которая помогает это сделать. Что это за платформа? Может, кто-то из вас уже работал с ней и можете мне порекомендовать ее?
Re: Обращение в суд
Если вы говорите про вот эту платформу https://xn--80aeec0cfsgl1g.xn--p1ai . То я к ним за помощью обращалась два раза и мне очень понравилось, как работают специалисты. Поддержка вообще платформы отличная, практически круглосуточно на связи. Оба раза мои проблемы были решены, поэтому я эту платформу могу с большим удовольствием рекомендовать. Если вы не хотите тратить большие деньги на юристов, тратить свое время и нервы, то сразу обращайтесь на эту платформу. Тут работают квалифицированные специалисты, которые разбираются практически во всех вопросов. Поэтому благодаря этому удобному сервису, я уверена, что вы решите все свои проблемы в кратчайший срок.
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