Сообщение klonik » Вчера, 21:16

Мне нужно подать иск в суд, сама в этом я ничего не понимаю. Слышала, что есть какая-то платформа, которая помогает это сделать. Что это за платформа? Может, кто-то из вас уже работал с ней и можете мне порекомендовать ее?