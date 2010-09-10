Обращение в суд

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1841
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обращение в суд

Сообщение klonik » Вчера, 21:16

Мне нужно подать иск в суд, сама в этом я ничего не понимаю. Слышала, что есть какая-то платформа, которая помогает это сделать. Что это за платформа? Может, кто-то из вас уже работал с ней и можете мне порекомендовать ее?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1842
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Обращение в суд

Сообщение zevc » Вчера, 23:22

Если вы говорите про вот эту платформу https://xn--80aeec0cfsgl1g.xn--p1ai . То я к ним за помощью обращалась два раза и мне очень понравилось, как работают специалисты. Поддержка вообще платформы отличная, практически круглосуточно на связи. Оба раза мои проблемы были решены, поэтому я эту платформу могу с большим удовольствием рекомендовать. Если вы не хотите тратить большие деньги на юристов, тратить свое время и нервы, то сразу обращайтесь на эту платформу. Тут работают квалифицированные специалисты, которые разбираются практически во всех вопросов. Поэтому благодаря этому удобному сервису, я уверена, что вы решите все свои проблемы в кратчайший срок.
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