Сообщение klonik » Сегодня, 22:00

Здравствуйте, мне государственный терапевт назначил антибиотики. Я вот думаю, а разве не нужно после курса препаратов таких серьезных применять энтерособирующие препараты? Насколько мне известно, в кишечнике после приема остается очень мало полезной микрофлоры.