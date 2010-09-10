Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1841
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 22:00

Здравствуйте, мне государственный терапевт назначил антибиотики. Я вот думаю, а разве не нужно после курса препаратов таких серьезных применять энтерособирующие препараты? Насколько мне известно, в кишечнике после приема остается очень мало полезной микрофлоры.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1840
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 20 минут назад

Добрый день! Вы действительно правы и очень странно, что терапевт вам не назначил энтеросорбирующий препарат. Но мне кажется, что вам нужно все равно какой-то пропить. Обратитесь за консультацию к платному терапевту. Или такой вопрос можно задать на портале, где обитают онлайн-врачи. Я, например, в своей аптечке всегда держу исключительно только препарата Энтерумин. Более подробно вы о нем сможете узнать тут https://enterumin.ru/ . Этот препарат вообще можно применять как при аллергии, отравлении, при кишечной инфекции, а также при профилактиках похмельного синдрома. Препарат очень хороший и мне кажется, что он должен быть у каждого человека в аптечке.
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