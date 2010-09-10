Онлайн гадания на работу и бизнес

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Онлайн гадания на работу и бизнес

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 00:20

Пробовали ли вы онлайн гадания на работу и бизнес? Какой метод гаданий для этого лучше подойдет: домино, таро, Ленорман, сведенборг..? В ютубе люди много чего советуют, но вам я больше доверяю. По https://celticforest.ru/ отзывы есть? Какие еще проверенные сайты с онлайн гаданиями можете порекомендовать?
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