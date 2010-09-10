Металл в Москве
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Металл в Москве
Решили с мужем, что нам нужна терраса в доме. Решили ставить ее на винтовые сваи. Нам посоветовали, что так будет гораздо надежнее и выгоднее. Только вот где их купить мы не знаем, все-таки хочется, чтобы ценник был невысокий.
Re: Металл в Москве
Да, винтовые сваи отлично подойдут для террасы. У нас в поселке многие такие сваи использовали даже для строительства небольших домиков. Я, конечно в сваях совсем не разбираюсь. Но мы для беседки брали 57х150х1500 мм. Мы советовались с мастерами, они нам порекомендовали эти. На самом деле свай очень много и приобрести их совсем не составляет никаких проблем. Вы можете купить свои у любой компании, которая предлагает металл в Москве. В зависимости, конечно от размеров, но они стоят не очень дорого. В общем смотрите и ищите компанию, которая занимается металлом. У них самая выгодная цена будет.
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