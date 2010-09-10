Сообщение zevc » Вчера, 15:32

Решили с мужем, что нам нужна терраса в доме. Решили ставить ее на винтовые сваи. Нам посоветовали, что так будет гораздо надежнее и выгоднее. Только вот где их купить мы не знаем, все-таки хочется, чтобы ценник был невысокий.