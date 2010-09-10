Отдых

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1844
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Отдых

Сообщение zevc » Вчера, 18:07

Добрый день. Я живу в Москве и собираюсь в путешествие. Очень хочу посетить тур в Египет. Попрошу у вас ссылку на сайт, где смогу приобрести билет туда.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1843
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Отдых

Сообщение klonik » Вчера, 22:31

Доброго дня. Вот на этом сайте действуют горящие туры , которыми вы можете воспользоваться. Могу предложить вам по опыту поехать в Golden Rose, который находится в городе Хургада. В отеле всего 32 номера и 5 этажей в здании. На территории отеля есть шведский стол, мы кстати там часто ели, а еще есть бар и детское меню. Муж у меня ходил на рыбалку, потому что услуга такая есть там. А я ходила на конные прогулки с дочкой. Еще мне нравится, что на пляже шезлонги бесплатные, полотенца, пляжи. Кстати можно брать с собой домашнее животное. Рекомендую данный сайт, где вы с легкостью купите билет и будете потом довольны.
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