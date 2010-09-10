Вопрос про насос СОЖ

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Вопрос про насос СОЖ

Сообщение Venik » Вчера, 21:19

Добрый день. Кто может подсказать - где можно приобрести насос СОЖ для токарных станков на предприятие. И какой бренд лучше брать, чтобы работал без проблем?
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Вопрос про насос СОЖ

Сообщение JuniorX » Вчера, 21:27

Мы из Китая такой насос заказали. Соблазнились на цену. Уже скоро привезти должны, так что если подождете недельку, то напишу о своих впечатлениях
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Вопрос про насос СОЖ

Сообщение Lionel » Вчера, 22:11

Не факт, что автор располагает временем, чтобы сидеть и ждать ваших отзывов. Тем более, что я бы в любом случае не рекомендовал китайские насосы покупать. Они же ломаются только так! А вы, если только его купили, пока не сможете оценить его долговечность. Так что мой совет - лучше сразу откинуть эту идею и купить вот тут насос СОЖ высокого давления фирмы Миксан: https://itltech.ru/nasosnoe-oborudovanie/nasosy-sozh/
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