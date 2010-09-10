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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1844 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 19:22 Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, ссылку на сайт интернет магазина строительных материалов, в частности интересует приобретение теплоизоляции. Желательно, чтобы была доставка по Нижнему Новгороду. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1845 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 20:34 Добрый день. Все, что касается теплоизоляции, я с мужем нашла у них на сайте https://stroyshans.ru/ . Огромный выбор, демократичные цены, бесплатная консультация, доставка, все это я хочу отметить в этом магазине. Поэтому мы рады, что остановили свой выбор на них и вам тоже могу посоветовать их. Вернуться к началу

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