Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, ссылку на сайт интернет магазина строительных материалов, в частности интересует приобретение теплоизоляции. Желательно, чтобы была доставка по Нижнему Новгороду.
Re: Подскажите
Добрый день. Все, что касается теплоизоляции, я с мужем нашла у них на сайте https://stroyshans.ru/ . Огромный выбор, демократичные цены, бесплатная консультация, доставка, все это я хочу отметить в этом магазине. Поэтому мы рады, что остановили свой выбор на них и вам тоже могу посоветовать их.
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