Квиз это интересно?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Квиз это интересно?

Сообщение Buneyaz » Вчера, 22:07

Квиз это интересно? Или выбрать какое-то другое мероприятие для организации корпоратива? Мне поручили заняться вопросом, нужны интересные идеи. Можете подкинуть? Как вы в своих компаниях проводите корпоративы? Про квизы https://www.iq-battle.ru/ читаю, вроде должно быть увлекательно, но в жизни мне еще никогда не приходилось сталкиваться.
Москва.
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