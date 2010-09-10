Квиз это интересно?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Квиз это интересно?
Квиз это интересно? Или выбрать какое-то другое мероприятие для организации корпоратива? Мне поручили заняться вопросом, нужны интересные идеи. Можете подкинуть? Как вы в своих компаниях проводите корпоративы? Про квизы https://www.iq-battle.ru/ читаю, вроде должно быть увлекательно, но в жизни мне еще никогда не приходилось сталкиваться.
Москва.
Москва.
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